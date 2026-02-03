Fiducia tecnologica in Italia: opportunità e sfide globali

VivaTech ha recentemente lanciato la terza edizione del Tech Confidence Barometer, uno studio condotto da OpinionWay su oltre millecinquecento dirigenti a livello globale. L’indagine analizza la fiducia nelle tecnologie emergenti, le priorità di investimento e l’impatto delle tensioni geopolitiche sulle scelte aziendali, con un focus particolare sull’Italia.

Il punteggio complessivo della fiducia si mantiene stabile, con un valore di ottantasette su cento. Tuttavia, emerge una preferenza marcata per fornitori tecnologici nazionali, con molti dirigenti che considerano questo aspetto decisivo nella loro scelta. François Bitouzet, CEO di VivaTech, sottolinea come questa preferenza riflette due approcci diversi sulla sovranità digitale tra il mondo anglosassone e l’Europa. Mentre i dirigenti americani e britannici vedono la nazionalità del fornitore come fondamentale, molti europei la considerano un vantaggio.

In merito all’intelligenza artificiale, la maggioranza dei dirigenti la considera affidabile per supportare decisioni aziendali. Tuttavia, il report suggerisce che molte aziende condividono informazioni riservate attraverso strumenti di IA di cui non si fidano completamente, creando un disallineamento tra adozione e governance.

L’analisi sul mercato italiano evidenzia una certa lentezza nell’adozione delle tecnologie, nonostante un riconoscimento del loro valore strategico. Gli investimenti in Big Data e Internet of Things mostrano dinamiche positive, ma l’Italia si muove con cautela in ambiti cruciali come cybersecurity e intelligenza artificiale.

Infine, i dirigenti italiani esprimono fiducia nelle capacità delle aziende locali di competere a livello internazionale, ma restano criticità come la reputazione internazionale e gli investimenti in ricerca e sviluppo. La decima edizione di VivaTech, in programma a Parigi, sarà un’importante occasione per monitorare l’evoluzione di questi trend.