Fiducia dei Consumatori e delle Imprese: Trend Giugno 2025

A giugno 2025, l’Istat prevede una leggera flessione dell’indice di fiducia dei consumatori, passando da 96,5 a 96,1, mentre il clima di fiducia delle imprese registra un incremento, salendo da 93,1 a 93,9. Questo rappresenta la seconda crescita consecutiva per le imprese.

Tra le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori, si osserva un deterioramento generale, eccetto per le aspettative sulla situazione economica e sulla disoccupazione. L’indice legato al clima economico aumenta da 97,5 a 99,6, mentre il clima futuro rimane stabile a 93,7. Tuttavia, il clima personale e quello corrente diminuiscono, rispettivamente a 94,8 e 97,9.

Negli ambiti imprenditoriali, tutti i settori mostrano un miglioramento del clima di fiducia, tranne il commercio al dettaglio. Nel settore manifatturiero, la fiducia cresce da 86,6 a 87,3, nei servizi di mercato da 94,5 a 95,6 e nelle costruzioni da 102,1 a 103,4. Al contrario, il commercio al dettaglio vede una caduta da 102,8 a 101,9, influenzata da un deterioramento nella grande distribuzione.

Nella manifattura, si segnala un calo nei giudizi sugli ordini, mentre le aspettative sulla produzione migliorano, con scorte in decumulo. Nel settore costruzioni, le attese occupazionali crescono e i giudizi sugli ordini rimangono stabili. Nei servizi di mercato, anche i giudizi sugli ordini e gli affari evidenziano un trend positivo, benché le aspettative sugli ordini siano pressoché invariabili. Tra i settori analizzati, i servizi di trasporto e magazzinaggio mostrano l’aumento più significativo, mentre i servizi turistici registrano una diminuzione. Nel commercio al dettaglio, si prevede una dinamica positiva per i giudizi sulle vendite, ma un calo nelle relative aspettative, collegato al ribasso nella grande distribuzione. Le scorte sono valutate in lieve diminuzione.

