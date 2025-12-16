11.9 C
Fiducia dei consumatori australiani in calo

La fiducia dei consumatori australiani è scesa a dicembre dopo essere tornata positiva per la prima volta il mese precedente. Ciò è dovuto al fatto che le famiglie hanno dovuto affrontare una rinnovata apprensione per l’inflazione e le prospettive sui tassi di interesse.

Un sondaggio condotto dal Westpac-Melbourne Institute ha rivelato che il suo indice principale della fiducia dei consumatori è sceso del 9% a 94,5 a dicembre, dopo essere salito del 12,8% il mese precedente. Il dato è sceso nuovamente sotto quota 100, indicando che i pessimisti superano gli ottimisti.

