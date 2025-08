Fiducia collettiva: il microcredito che cambia l’economia

In un contesto economico in cui il credito spesso dipende da valutazioni algoritmiche, emerge un’iniziativa che punta a valorizzare le relazioni umane. “Mi fido di noi” è un programma di microcredito sociale, presentato in occasione del Giubileo 2025, frutto della collaborazione tra Cie, Caritas Italiana e la Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II.

Il programma si propone di raccogliere 30 milioni di euro, destinati a fornire prestiti fino a 8.000 euro a tasso zero per persone e famiglie che non hanno accesso ai servizi finanziari tradizionali. A differenza dei prestiti convenzionali, questo modello si basa sulla corresponsabilità anziché su garanzie patrimoniali. La gestione dei fondi avverrà attraverso una rete di 68 diocesi italiane e di fondazioni antiusura in diverse città, tra cui Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari. Il Gruppo Banca Etica, noto per la sua dedizione alla finanza etica, funge da partner tecnico-finanziario e attiva un fondo specifico per microfinanza.

Oltre all’erogazione di prestiti, “Mi fido di noi” incorpora un patto di corresponsabilità e programmi di educazione finanziaria, curati dalla Fondazione Finanza Etica. L’iniziativa si basa su tre linee fondamentali: sostegno attraverso strumenti educativi, prestiti a condizioni favorevoli e raccolta fondi comunitaria per un fondo rotativo.

Il progetto promuove un welfare partecipativo, dove aziende, cittadini e fondazioni collaborano per creare un’alternativa all’usura e all’esclusione sociale. In un periodo di crescente selettività nell’accesso al credito, questa iniziativa sostiene l’importanza della persona, proponendo il credito come opportunità di riscatto sociale.