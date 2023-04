Fido sorprende malviventi durante rapina in strada e le salva la vita VIDEO

Un fido sorprende dei malviventi mentre tentano di portare a segno una rapina e intervenendo con coraggio salva la giovane ragazza in strada.

Le telecamere di sicurezza installate da un’attività privata nel vicolo di un quartiere residenziale hanno potuto registrare quanto di spiacevole è accaduto, nei giorni scorsi, a una giovane studentessa. La ragazza è stata vittima di un fugace tentativo furto in strada. Come mostrano le immagini la giovane indossa un impermeabile rosso ed entra nella via stretta: incurante del fatto che qualcuno la stia seguendo da tempo a bordo di un’autovettura.

Quando i malviventi si affiancano alla ragazza, provando a uscire dal veicolo di Angol – un comune del Cile – per aggredirla, un cane – affiancandosi a un altro suo amico a quattro zampe – si è accorto delle brutte intenzioni dei due uomini e ha scelto coraggiosamente di intervenire facendo da scudo alla ragazza.

In un primo momento si nota come la ragazza, nonostante paralizzata dalla loro minaccia, riesca a tornare – per poco – indietro sui suoi passi grazie ai due esemplari che non smettono di abbaiare contro l’autovettura per cercare di disincentivare i due a bordo del veicolo.

L’operazione di salvataggio della coppia di quattro zampe si è poi conclusa ufficialmente quando, di fronte a un secondo tentativo di avvicinarsi da parte dei malviventi – che hanno inserito velocemente la retromarcia per raggiungere la giovane – uno dei due cani si è piazzato di fronte alla portiera della macchina impedendo all’uomo seduto sul sedile di passeggero di scendere.

Que miedo! Esto sucedió ayer en Angol. pic.twitter.com/pYsMh5sW2e — #MarielaGolzalez (@Marielagolzalez) April 19, 2023

È stato soltanto allora che la coppia di malintenzionati, probabilmente sentendosi vulnerabile di fronte alla presenza dei due cani, si è fortunatamente allontanata ad alta velocità lasciando libera la giovane di fuggire anch’essa dall’opprimente vicolo.