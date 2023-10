Fido agonizzante circondato da rifiuti chiede aiuto con lo sguardo

Basura attira l’attenzione di un uomo che lo scopre agonizzante e circondato dai rifiuti: il cagnolino inerme chiedeva aiuto solo con lo sguardo.

Un uomo ha raccontato, grazie a “Lucky Dogs”, il suo primo traumatico incontro con Basura. Alcune settimane fa, racconta l’uomo: era appena uscito di casa per andare a gettare i rifiuti quando, proprio in quel momento, ha incrociato per la prima volta gli occhi di un cagnolino. Il povero Basura lo osservava dall’interno del bidone, grazie a una fessura riusciva a scorgere gli occhi del fido che lo guardavano senza muoversi. L’uomo non riusciva a capacitarsi di come il cucciolo di cane potesse ritrovarsi lì e in quelle terribili condizioni. Il cagnolino era stato molto probabilmente abbandonato da qualcuno all’interno del bidone e adesso riusciva a malapena a muovere i suoi arti, o a chiedere aiuto provando a volgere lentamente il suo sguardo nella sua direzione.

Fido agonizzante circondato dai rifiuti chiede aiuto con lo sguardo: le condizioni e il salvataggio di Basura

Chi ha abbandonato Besura in quello stato, trattandolo come se fosse un rifiuto, deve sapere adesso che il cucciolo è al sicuro, sano e salvo, e – soprattutto – da ora in avanti non gli accadrà più nulla di male. L’uomo ha recuperato quanto era nella sua possibilità, in quel luogo, per poter aiutare il cagnolino ad uscire da quella disagevole situazione di costrizione in prima possibile. Il cagnolino è stato lasciato entrare, dal suo soccorritore, in una scatola di cartone ritrovata sul posto, e è stata utilizzata per trasportare Basura nella clinica veterinaria più vicina.

Una volta essere finalmente giunto nella struttura l’uomo ha affidato Basura all’équipe responsabile. Il cagnolino è stato visitato e sottoposto a alcuni specifici trattamenti che potessero lenire le sue ferite e, al contempo, altre infezioni che avevano messo a dura prova la sua salute. Basura aveva la scabbia, il pelo sporco, riaperto di residui di rifiuti era intaccato da funghi e altre malattie della palle.

Non è stato semplice aiutare Basura a riprendersi. Il cagnolino era molto sofferente quando è stato accolto in clinica dai veterinari. Quando l’uomo che lo ha salvato ha scoperto che il cagnolino Basura soffriva anche di stress post-traumatico e di depressione ha capito che ciò che aveva letto nel suo sguardo – al loro primo incontro – era la verità. Quel che potrà aiutare Basura a guarire completamente sarà una grande riserva d’amore e pazienza.

Dopo essere stato trattato Basura ha potuto andare a casa con l’umano che lo aveva aiutato e che aveva deciso infine di prendersi cura di lui. Le prime notti in casa sono state una vera sfida per il cagnolino. Basura aveva gli incubi, racconta l’uomo, appena chiudeva gli occhi sembrava che lo spaventato fido andasse nel panico.

Quando dopo alcune settimane di vicinanza con l’uomo Basura è stato nuovamente visitato dai veterinari, questi ultimi hanno appurato che i sintomi della depressione del fido erano spariti, e che il cagnolino iniziava anche a trasformarsi fisicamente assumendo l’aspetto di un fido in promettente fase di ripresa.