Fidia ottiene risorse con nuove tranche del POC. Dimissioni dell’Amministratore Delegato Livelli.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Fidia, una società quotata su Euronext Milan operante nel settore della progettazione e produzione di sistemi di fresatura, ha approvato all’unanimità un Cash Plan aggiornato, che include aggiornamenti da GGHL, una controllata di Negma Group Investment, riguardanti un prestito obbligazionario convertibile per un massimo di 10 milioni di euro. Attualmente, il prestito obbligazionario convertibile (POC) è stato sottoscritto per un totale di 6 milioni di euro, con tutte le obbligazioni convertite in azioni Fidia.

Per supportare il fabbisogno finanziario del gruppo, GGHL si è impegnata a sottoscrivere, su richiesta di Fidia, quattro nuove tranche del POC, ciascuna da 500.000 euro, previste per il 9 ottobre 2024, il 4 novembre 2024, il 29 novembre 2024 e il 23 dicembre 2024. Inoltre, è stato confermato che Fidia potrà richiedere una nuova tranche a partire dal 6 febbraio 2025. L’aggiornamento del Cash Plan stima che Fidia sarà in grado di coprire le necessità finanziarie per i prossimi 12 mesi, fino al 30 settembre 2025.

FAI Holding, un azionista della società, ha inviato una lettera di supporto finanziario, impegnandosi irrevocabilmente a sottoscrivere un aumento di capitale in opzione fino a 1 milione di euro. Tuttavia, a causa delle nuove risorse provenienti dal POC, il CdA ha deciso di rinviare ulteriori decisioni al riguardo.

Durante l’incontro odierno, sono state annunciate le dimissioni dell’Amministratore Delegato Marco Livelli, le cui dimissioni sono dovute a ragioni personali e sono coerenti con il programma di rilancio di Fidia, il cui primo stadio si considera concluso. Livelli cesserà ogni altro incarico consiliare. Per sostituirlo, il CdA ha cooptato Augusto Mignani, attuale Direttore Generale, conferendogli le stesse deleghe precedentemente assegnate a Livelli per la gestione operativa della società.