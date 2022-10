Fidanzato ‘segreto’ di Antonella Fiordelisi rompe il silenzio: “Passo per cornuto”

Nelle prime settimane di questo GF Vip Antonella Fiordelisi ha parlato del suo ultimo fidanzato. La gieffina (che è stata contattata da Totti) ha detto che il ragazzo era un suo grande amico ed ha aggiunto che dopo è sbocciato l’amore e che adesso tra loro i rapporti sono ottimi nonostante la rottura. Gianluca Benincasa però ha raccontato un’altra storia a FanPage.

Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”.

Ci siamo conosciuti in modo bizzarro. Nel 2017 mi ha contattato su Facebook una ragazza con un profilo fake di Antonella. Ci siamo dati una serie di appuntamenti, ma ovviamente non si è mai fatta trovare. Dopo mesi ho incontrato per caso la vera Antonella, in un locale di Salerno. Siamo diventati amici, nel frattempo abbiamo avuto altre storie. Lei ha avuto diverse frequentazioni, molte delle quali solo con lo scopo di creare gossip, come quella con Francesco Chiofalo.

“Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia.

Il forse ex fidanzato della Fiordelisi ha anche detto di essere disponibile ad incontrare la gieffina. Soltanto con un faccia a faccia Gianluca Benincasa potrà mettere un punto alla loro storia.

“È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione… Invece anche sui social sono passato per il “cornuto” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna.

Un confronto nella casa del GF Vip? Sì, ce lo meritiamo entrambi. So che anche lei è ancora innamorata di me, ma ho bisogno di guardarla negli occhi per capire davvero cosa prova. Soltanto allora capirò se dover mettere un punto alla nostra storia e andare avanti. Per ora non posso trarre conclusioni. Vederla h 24 è una ghigliottina per me, ma non posso darmi delle risposte da solo”.