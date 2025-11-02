Fico: Ministri in Campania portano solo tagli e problemi

Roberto Fico non si preoccupa della presenza di ministri e rappresentanti del Governo in Campania durante la campagna elettorale. Interrogato sulla possibilità che il supporto dei membri dell’esecutivo per il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, possa influenzare l’elettorato, risponde che gli interventi governativi, caratterizzati da tagli al Sud e alla Campania, stanno avvantaggiando la sua campagna.

Fico sottolinea che, se il voto dei ministri si traduce in misure come l’autonomia differenziata e riduzioni di fondi, questi politici diventano un vantaggio per il centrosinistra. Secondo lui, la loro presenza non porta risorse alla Campania, ma solo politiche dannose.

Allo stesso tempo, Fico risponde alle affermazioni di Cirielli riguardo a possibili instabilità del governo di centrosinistra, affermando che il suo schieramento avrà una maggioranza ampia e forte. Sottolinea l’unità e il buon andamento della coalizione, evidenziando l’importanza di continuare il lavoro avviato dall’attuale governatore Vincenzo De Luca.

Fico elenca anche le priorità future per la Campania, come promuovere l’occupazione femminile, migliorare i trasporti e completare le bonifiche ambientali. Durante un evento con Europa Verde, Fico ha ritenuto che le politiche di giustizia sociale e ambientale siano cruciali, e che la coalizione sia unita e pronta ad affrontare le sfide future. La co-portavoce di Europa Verde, Fiorella Zabatta, ha ribadito l’importanza di lavorare insieme su temi come trasporti, sanità e welfare, confermando la solidità della coalizione.