Fico e De Luca: una nuova era per la Campania?

Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, ha partecipato a una manifestazione della coalizione, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra i membri dell’alleanza, compreso il governatore uscente, Vincenzo De Luca. Fico ha affermato che è fondamentale lavorare insieme per il benessere della regione.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità di una riconciliazione tra De Luca e il sindaco di Napoli, Manfredi, Fico ha dichiarato che il suo obiettivo è promuovere la collaborazione per il progresso della Campania. Ha evidenziato la necessità di investire in diversi settori, come i piani ospedalieri, la gestione dei rifiuti e l’innovazione tecnologica. Fico si è impegnato a sviluppare un nuovo accordo tra università e imprese per migliorare le opportunità lavorative.

Le parole di Fico sono state considerate un “discorso ragionevole” da De Luca, che ha lodato il candidato successore al termine dell’intervento. De Luca ha evitato ulteriori commenti e ha atteso il termine del discorso per congratularsi con Fico personalmente, esprimendo apprezzamento per le sue parole.