Fico e Conte al patto per l’Irpinia: sfide e proposte per la Campania

Roberto Fico e Giuseppe Conte si trovano ad Avellino per inaugurare l’ultima settimana di campagna elettorale in vista delle regionali. Il primo appuntamento è presso la stazione ferroviaria, dove Fico firmerà simbolicamente “Il Patto per l’Irpinia”. Questa iniziativa coinvolge i candidati della lista “Fico presidente”, il cui percorso è stato interrotto dal Consiglio di Stato, ma che continua a supportare Fico e i suoi progetti per il territorio.

I quattro candidati presenteranno un documento con dieci punti per affrontare temi cruciali come lavoro, sviluppo economico, tutela dell’acqua, sanità, e cultura. La scelta della stazione come luogo di incontro è significativa: rappresenta il divario tra le aree interne e quelle metropolitane, evidenziando la mancanza di servizi di trasporto adeguati.

In precedenza, si svolgeranno due incontri a Frigento e Calitri per raccogliere proposte da sottoporre a Fico e per stimolare la partecipazione di associazioni e imprese nel processo decisionale. Queste discussioni saranno fondamentali per il futuro del territorio e mirano a sviluppare un metodo di lavoro collaborativo.

Nel pomeriggio, Giuseppe Conte parteciperà a un evento all’Hotel de La Ville, con la presenza di candidati e dirigenti di diverse liste, per discutere le tematiche della campagna, in particolare il rilancio delle aree interne e le questioni legate alla sanità e all’istruzione. Non si esclude anche una visita di Elly Schlein prima dell’inizio del silenzio elettorale.