Lunedì sera Ficarra e Picone hanno annunciato il loro addio a Striscia la Notizia. I due comici lasceranno definitivamente il bancone del tg satirico dopo ben 15 stagioni. In un’intervista rilasciata a Il Corriere i conduttori dello show di Canale 5 hanno spiegato il motivo di questa loro scelta.

“Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso. È una decisione che è nata e cresciuta nel tempo, come quando scrivi un film o uno sketch per la televisione. Alla fine ti dimentichi chi ha avuto l’idea o ha cominciato a parlarne. Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con leggerezza, tranquillità. C’è già un briciolo di nostalgia che ci pervade”.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020

Ficarra e Picone lasciano Striscia, la reazione di Antonio Ricci.