Ficarra e Picone hanno lasciato la conduzione di Striscia la Notizia e nel corso di questa settimana le speculazioni sul motivo sono state molteplici, anche se quella che ha fatto più presa sarebbe la teoria dell’antagonismo fra il duo comico ed il Grande Fratello Vip. Nulla di tutto ciò.

In queste ore, infatti, Ficarra e Picone hanno voluto mettere un punto alle indiscrezioni riportando il loro punto di vista.

“A proposito di Striscia. Ciao a tutti. Il nostro ‘addio’ a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo. In tantissimi ci avete riempito di affetto, e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc.

Nulla di tutto questo. Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro”.