“Come qualcuno di voi avrà sentito in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la Notizia. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni diciamo Grazieeeee. Ci vediamo in giro”. Dopo l’annuncio di ieri sera in diretta, che a qualcuno poteva essere sembrato l’ennesima burla del tg satirico di Antonio Ricci, Ficarra e Picone conferma su Twitter l’addio al programma dell’access prime time di Canale 5. Un addio che nelle parole dei due attori sembra essere definitivo e non il solito passaggio di testimone stagionale. Ficarra e Picone avrebbero comunque finito venerdì la loro stagione. Da lunedì 7 dicembre torneranno sul bancone di ‘Striscia’ infatti, come previsto, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

