Fibrosi polmonare e inibizione del gene RHOJ

La fibrosi polmonare è una condizione cronica caratterizzata da un indurimento del tessuto polmonare, che compromette la funzionalità respiratoria. I polmoni, diventati rigidi e cicatrizzati, non riescono a svolgere efficacemente il loro compito di scambio gassoso, portando a sintomi come mancanza di respiro, tosse cronica e affaticamento. Si stima che oltre cinque milioni di persone nel mondo ne siano affette, con cause che spaziano dall’esposizione a sostanze nocive, come l’amianto, a infezioni virali e malattie autoimmuni.

L’amianto, in particolare, rappresenta un serio rischio per la salute. Le fibre inalate penetrano nei bronchioli e negli alveoli, causando una reazione infiammatoria cronica. Il sistema immunitario tenta di eliminarle ma, non essendo biodegradabili, queste rimangono intrappolate nei polmoni, aggravando la situazione e portando alla formazione di tessuto cicatriziale. L’assenza di esposizione a tali sostanze è quindi fondamentale per prevenire la fibrosi polmonare.

La diagnosi è effettuata attraverso esami clinici, imaging polmonare e, talvolta, biopsie. Le opzioni terapeutiche tradizionali includono farmaci antifibrotici, ossigenoterapia e riabilitazione polmonare, ma non sempre sono efficaci contro la progressione della malattia.

Recenti ricerche condotte dalla Tsinghua University in Cina hanno esaminato il gene RHOJ, identificando il suo ruolo nella rigenerazione polmonare. Gli scienziati hanno scoperto che l’inibizione del gene nelle cellule endoteliali polmonari porta a una significativa rigenerazione del tessuto e riduzione della fibrosi in modelli animali, suggerendo una nuova strada terapeutica. Inoltre, la modifica N6-metiladenosina (m6A) dell’mRNA della proteina Foxo1 sembra essere cruciale per mantenere la funzione endoteliale pro-rigenerativa e prevenire la fibrosi.

L’inibizione di RHOJ offre quindi una strategia promettente per migliorare la rigenerazione polmonare. Tuttavia, servono ulteriori studi clinici per valutarne la sicurezza e l’efficacia negli esseri umani. Il fine ultimo di questa ricerca è sviluppare trattamenti che possano realmente migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da fibrosi polmonare, aprendo nuove prospettive terapeutiche per le malattie polmonari croniche.