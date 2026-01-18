Fibrosi cistica in Italia

La fibrosi cistica è una malattia rara e cronica che colpisce principalmente l’apparato respiratorio e digerente. Cristina, la mamma di Mauro, un ragazzo di 19 anni affetto da questa malattia, racconta la sua storia per sensibilizzare e far conoscere la situazione di chi convive con la fibrosi cistica. La malattia è stata diagnosticata a Mauro quando aveva solo quattro mesi e da allora la famiglia ha dovuto affrontare una serie di sfide, tra cui le continue terapie e le visite mediche.

La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria che porta alla produzione di muco e sudore eccessivamente densi e vischiosi, creando problemi agli organi come polmoni, pancreas, fegato e intestino. La malattia è degenerativa e colpisce in media un neonato ogni quattromila in Italia. Cristina e la sua famiglia hanno dovuto abituarsi alle terapie quotidiane, come lavaggi nasali, aerosol e pep mask, quattro volte al giorno.

Nonostante le difficoltà, Mauro è riuscito a superare i primi tre anni più duri e adesso è un ragazzo super-attivo e sportivo. La svolta per lui è arrivata con i modulatori della proteina Cftr, come Kaftrio, che ha iniziato a prendere da quattro o cinque anni. Il farmaco ha cambiato la vita di Mauro e della sua famiglia, riducendo le manifestazioni della malattia al minimo e alleggerendo il carico della fisioterapia respiratoria.

Cristina sostiene la petizione per chiedere ad Aifa di velocizzare la distribuzione del farmaco e allargare la platea di pazienti che possono riceverlo. La Commissione Europea ha approvato l’estensione del farmaco ai pazienti portatori di nuove mutazioni, ma non tutte possono trarre vantaggio dall’assunzione del farmaco. Cristina racconta la sua storia per sensibilizzare e far conoscere la situazione di chi convive con la fibrosi cistica e per impegnarsi perché la diagnosi non sia mai una sentenza definitiva, ma un momento che si può superare.