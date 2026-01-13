14 C
Fibromialgia in Italia: nuovi orizzonti

Il progetto di divulgazione scientifica “Avrò cura di te” prenderà il via al teatro comunale di Porto San Giorgio con una serata dedicata alla fibromialgia. La scelta di questo tema è stata dettata dall’esigenza di avvicinare la medicina alla comunità in modo comprensibile e fruibile, considerando che la fibromialgia è una patologia poco conosciuta che colpisce il 5-10% della popolazione, soprattutto femminile.

La serata sarà condotta da Jessica Tidei, con intermezzi musicali del cantautore Lorenzo Girelli, e vedrà l’intervento del reumatologo Massimo Peroni, del fisiatra Paolo Malintoppi e della biologa nutrizionista Federica Calcagnoli. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Lions Club Fermo-Porto San Giorgio e Croce Azzurra.

Il progetto “Avrò cura di te” proseguirà con altre due serate, una dedicata alle “Le malattie croniche infiammatorie intestinali Ibd” e l’altra all'”Alimentazione, stile di vita sano e longevità”. L’obiettivo è quello di informare la comunità e mettere la medicina alla portata di tutti, includendo momenti di intrattenimento e leggerezza.

