Fibromialgia e lo sciopero della fame

Un grido di protesta è stato lanciato da piazza Vidoni a Roma per sensibilizzare sull’importanza della fibromialgia, una patologia debilitante che colpisce circa 2 milioni di italiani. L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) ha organizzato uno sciopero della fame e della sete a staffetta, chiedendo il riconoscimento ufficiale della malattia come invalidante e la sua inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La fibromialgia, che causa dolore cronico diffuso, stanchezza persistente e disturbi del sonno, non gode ancora di adeguato supporto dal sistema sanitario.

La malattia, complessa e spesso fraintesa, è stata identificata per la prima volta negli anni ’70. Oltre al dolore, i sintomi includono difficoltà cognitive e malesseri psichici come ansia e depressione. Nonostante le sue caratteristiche, le cause rimangono poco chiare e si ipotizza una combinazione di fattori genetici, biologici e ambientali. La diagnosi è clinica e richiede la valutazione dei sintomi da parte di un medico, non esistendo test specifici per identificarla.

Attualmente non esiste una cura definitiva; i trattamenti si concentrano sulla gestione dei sintomi, attraverso farmaci e terapie fisiche o psicologiche. Modifiche allo stile di vita e pratiche di rilassamento possono anch’esse contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Nonostante la fibromialgia colpisca un numero significativo di persone, il sistema sanitario italiano non la riconosce ufficialmente come patologia invalidante. L’AISF, fondata nel 2005, sta lavorando per cambiare questa situazione, richiedendo l’inserimento della malattia nei LEA, affinché vi sia un accesso alle cure senza discriminazioni regionali. L’appello dell’AISF è sostenuto anche da politici, come il senatore Pietro Patton, che hanno sollecitato il governo a intervenire.

Negli ultimi anni, è stato creato un registro nazionale per la fibromialgia dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), utile per sviluppare percorsi diagnostici specifici per i pazienti. La protesta in corso a piazza Vidoni, supportata da diverse associazioni, mira a dare voce a una comunità di pazienti che si sente trascurata, continuando fino a quando non arriveranno risposte concrete dalle istituzioni. La collaborazione di varie organizzazioni rappresenta la determinazione di tutti i sostenitori a chiedere il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, per garantire una vita dignitosa ai pazienti.