Fibromialgia, Covid, edilizia sanitaria: la settimana in Parlamento

Non si placano le polemiche seguite al Consiglio dei ministri che si è svolto a Cutro, in Calabria, dopo il naufragio costato la vita ad almeno 78 migranti al largo delle coste calabresi. Ed è probabile che nel Question Time di mercoledì 15 marzo, alle ore 15, nell’Aula di Montecitorio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà chiamata a rispondere sul tema dell’immigrazione. Sarà questo uno degli eventi clou della settimana in Parlamento dal 13 al 18 marzo.

Mercoledì 15 marzo, alle ore 13.30, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l’audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale.

Settimana invece senza scossoni a Palazzo Madama, dove il lavoro sarà concentrato nelle commissioni parlamentari.

Nella Commissione Bilancio continua l’esame del ddl di conversione del Decreto legge per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Parlamento: commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) saranno auditi rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, dell’Ispettorato generale per la spesa sociale e del Ministero della Salute nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.

Continua l’esame del ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante (Relatore Raoul Russo) e per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia (Relatore Tino Magni). I lavori procederanno anche con l’esame del ddl sul ristoro ai medici lesi da SARS-CoV-2 (Relatore Giovanni Satta).

Continua l’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute con il seguito dell’audizione di rappresentanti di ISTAT.

commissione Affari sociali

Nell’altro ramo del Parlamento, la commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci esaminerà, in sede consultiva, il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Procede, poi, l’esame della proposta per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tre le mozioni per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita: sono quelle a prima firma Ilenia Malavasi (Pd), Luana Zanella (Verdi) e Imma Vietri (Fdi).

Continuano le audizioni nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. Saranno ascoltati rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT, del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni oltre a Daniela Giommi, psicologa e psicoterapeuta, Claudia Mazzucato, professoressa associata di Diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Giuliana Guadagnini, psicologa giuridica.