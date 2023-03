Fibromialgia, AIDS e punti nascita nella settimana in Parlamento

La settimana in Parlamento che va dal 27 marzo al primo aprile è sostanzialmente avara di temi sanitari, almeno nelle aule parlamentari. Spazio invece al lavoro delle commissioni dove invece sono molti i temi sanitari che i parlamentari dovranno affrontare.

A Montecitorio spazio a due decreti legge: il primo sulla protezione delle persone provenienti dall’Ucraina e il secondo sulla cessione dei crediti. A Palazzo Madama lavori fermi in Aula, mentre la commissione Bilancio è impegnata con l’esame del ddl di conversione per l’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione avviato nella seduta del 2 marzo con la relazione del senatore Matteo Gelmetti (Fdi) e della senatrice Elena Testor (Lega).

Parlamento: Commissione Affari sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci si parte con l’audizione della Fondazione Telethon, nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali.

Continua, intanto, la discussione per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 così come quella per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Dovrebbero essere votate le diverse risoluzioni per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita mentre inizierà la discussione sulla risoluzione presentata dal pentastellato Andrea Quartini in materia di politiche del farmaco.

Entrano nel vivo anche le discussioni sulle proposte di legge per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (tra i proponenti Mauro D’Attis di Forza Italia) e la modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) continua l’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute con l’audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, CONFPROFESSIONI, ASSINDATCOLF e CIDA.

Prosegue anche la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, con le audizioni di rappresentanti di ANCE, OICE, SIAIS, Consiglio nazionale ingegneri e Consiglio nazionale architetti.

Raoul Russo di Fratelli d’Italia è il relatore di diverse proposte di legge, alcune in materia di diagnosi e assistenza e cura della sindrome fibromialgica, altre per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

Prosegue anche l’esame del disegno di legge per il ristoro medici lesi da SARS-CoV-2, relatore Giovanni Satta di Fratelli d’Italia.