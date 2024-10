Fibrillazione atriale: una pandemia silenziosa

La fibrillazione atriale (FA) è una condizione cardiaca caratterizzata da un battito irregolare e spesso accelerato, colpendo circa il 5% della popolazione adulta negli Stati Uniti. Un recente studio dell’UC San Francisco ha rivelato che questo numero è triplicato rispetto a stime precedenti, portando a circa 10,5 milioni di adulti statunitensi a convivere con questa patologia, molti senza saperlo. La FA è causata da un’anomalia nei segnali elettrici del cuore, che porta a contrazioni disordinate degli atri, le camere superiori del cuore, compromettendo l’efficace pompaggio del sangue. Questo porta a un aumento del rischio di coaguli e ictus, con un rischio di ictus aumentato di cinque volte rispetto a chi non ha la FA.

I sintomi possono variare: alcuni pazienti non mostrano segni evidenti, rendendo la diagnosi complessa. Quando presenti, i sintomi più comuni includono palpitazioni, stanchezza inspiegabile, vertigini, difficoltà respiratorie e, in alcuni casi, dolore toracico. L’epidemiologia mostre un aumento della prevalenza della FA, passata dal 4,49% a 6,82% nel periodo tra il 2005 e il 2019, in parte a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento di patologie croniche come l’ipertensione e il diabete.

La diagnosi avviene principalmente attraverso un elettrocardiogramma (ECG) e può richiedere l’uso di monitor Holter nei casi di sintomi intermittenti. Con l’avanzare della tecnologia, dispositivi indossabili consentono alla popolazione di monitorare più facilmente il ritmo cardiaco. Il trattamento della FA può includere farmaci antiaritmici e anticoagulanti, e in casi più gravi, procedure come la cardioversione o l’ablazione. È fondamentale la prevenzione, attraverso modifiche allo stile di vita, incluso il controllo dell’ipertensione attraverso dieta e esercizio fisico. In conclusione, la fibrillazione atriale rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, ma con diagnosi precoci e interventi appropriati, i rischi associati possono essere gestiti efficacemente.