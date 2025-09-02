24 C
Fibre alimentari in Italia: benefici e fonti essenziali

Fibre alimentari in Italia: benefici e fonti essenziali

Le fibre, presenti in cereali, frutta, verdure e altri alimenti vegetali, sono fondamentali per la salute intestinale e generale. La nutrizionista Maria Bravo sottolinea che i loro benefici emergono solo in un regime alimentare equilibrato e vario.

Le fibre sono carboidrati complessi non digeribili dal nostro corpo e svolgono due funzioni principali: facilitano il transito intestinale assorbendo acqua e nutrono la flora batterica intestinale, promuovendo così la salute dell’apparato digerente. Si possono distinguere in due tipologie: le fibre solubili, che rallentano l’assorbimento intestinale e aumentano il senso di sazietà, e le fibre insolubili, che aumentano la massa fecale e accelerano il transito intestinale. Gli alimenti vegetali generalmente contengono entrambe le tipologie di fibre, con i cibi crudi e poco trasformati che ne conservano una maggiore quantità.

Tra gli alimenti ricchi di fibre solubili ci sono frutta come mele e agrumi, legumi e alcune verdure come carote. Per quanto riguarda le fibre insolubili, si trovano in cereali integrali, verdure a foglia verde e frutta secca.

Per massimizzare i benefici delle fibre, è importante bere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno. Le fibre solubili aiutano a ridurre il colesterolo e a controllare i livelli di zucchero nel sangue, mentre quelle insolubili favoriscono la regolarità intestinale. Insieme, le fibre contribuiscono a ridurre il rischio di diverticolosi e malattie cardiovascolari, oltre a sostenere il sistema immunitario grazie ai prebiotici.

Secondo le raccomandazioni, un adulto dovrebbe assumere almeno 25 grammi di fibre al giorno, con un’adeguata quantità di frutta, verdura, cereali integrali e legumi nella dieta. L’uso di integratori di fibre deve essere valutato solo con un professionista per evitare effetti indesiderati.

