“Fibra aperta: la scelta che ti premia” a Piedimonte Etneo

La fibra ottica di Open Fiber ha raggiunto anche Piedimonte Etneo, consentendo a famiglie, professionisti e imprese di usufruire della migliore connettività sul mercato. In aggiunta, è lanciata un’iniziativa denominata “Open Fiber la scelta che ti premia”, che offre la possibilità di vincere un buono regalo. Gli utenti residenziali del comune, situato in provincia di Catania, che attiveranno una connessione ultraveloce tramite i partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2025, potranno ricevere un voucher del valore di 100 euro. Questo voucher potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Le richieste per i premi dovranno pervenire entro il 31 marzo 2025.

Per partecipare, gli interessati devono prima controllare la copertura sul sito ufficiale, scegliere un operatore partner e attivare la connessione ultraveloce. Dopo l’installazione, sarà necessario compilare un modulo sul sito di Open Fiber per generare il voucher. È fondamentale che l’installatore apponga l’adesivo con il codice sulla borchia ottica per completare il processo.

La rete ultraveloce disponibile a Piedimonte Etneo serve oltre 2.900 unità immobiliari tramite la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici, garantendo velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Questo rappresenta un investimento cruciale per la digitalizzazione della zona, il quale non pesa sul bilancio dei comuni, poiché è stato finanziato con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, gestito da Infratel Italia, una società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in coordinamento con la Regione Siciliana. La rete sarà di proprietà pubblica.

Clara Distefano, Regional Manager Sicilia e Calabria Sud di Open Fiber, ha sottolineato che grazie alla rete FTTH, Piedimonte Etneo ora dispone di una rete ultra broadband, in grado di gestire crescenti volumi di traffico dati, rendendo possibile un uso rapido ed efficiente delle connessioni per smart working, streaming di contenuti in HD, acquisti online e accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.