FiberCop: La Rete Digitale Italiana che Cambia il Futuro

L’infrastruttura digitale dell’azienda FiberCop è un elemento cruciale della trasformazione tecnologica in Italia. Recentemente, è stato pubblicato il NetBook 2025, un documento che illustra l’ampiezza e la solidità della rete, evidenziando i suoi principali indicatori.

Al 31 dicembre 2024, FiberCop dispone di 26 milioni di chilometri di fibra ottica, 10.500 centrali e 160.000 armadi ripartilinea. La rete ha raggiunto circa 6.000 comuni, offrendo copertura a oltre 28 milioni di unità immobiliari, che rappresentano più del 90% del totale. Di questi, oltre 2.500 comuni sono serviti da collegamenti Fibra fino a casa (Ftth), coprendo più di 12 milioni di unità, pari al 39%. Le province con la più alta percentuale di copertura Ftth sono Trieste, Pescara e Roma, rispettivamente con il 74%, 68% e 64%.

Le soluzioni Ftth garantiscono prestazioni elevate e simmetriche, con velocità di download e upload equivalenti. La disponibilità di reti rapide e sicure è fondamentale per il miglioramento della competitività aziendale, l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita quotidiana. Queste infrastrutture sono essenziali per l’accesso a servizi online, facilitando attività come il lavoro a distanza, l’istruzione, e altre interazioni sociali.

Il NetBook specifica anche che FiberCop conta circa 14,5 milioni di linee attive, di cui 13 milioni sono broadband e 11,5 milioni ultrabroadband, con velocità fino a 1 Gbps. La Lombardia è la regione con il maggior numero di linee attive, seguita da Lazio e Campania. Nel 2024, il volume totale di traffico dati sulla rete fissa di FiberCop ha raggiunto 37,4 miliardi di Gigabyte.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.corrierecomunicazioni.it