Fiamme nel negozio H&M di Piazza Duomo a Milano: panico tra dipendenti e clienti evacuati

Un principio di incendio ha generato preoccupazione a Milano, nel seminterrato del negozio H&M di piazza Duomo, provocando l’invasione di fumi che ha attivato l’impianto antincendio. L’evacuazione del negozio è avvenuta rapidamente e sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. L’allerta è scattata intorno alle 18:30 del 24 febbraio, come riferito dall’Areu. Dopo oltre un’ora di controlli, i vigili del fuoco hanno comunicato che non sono state rilevate situazioni gravi né avvistate fiamme. Le indagini preliminari suggeriscono che la causa del fumo possa essere la combustione di cartacce in un cavedio, possibilmente innescata da un mozzicone di sigaretta.

Sul posto sono arrivati anche la polizia di Stato, la polizia locale e ambulanze del 118, ma fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati. Le autorità hanno deciso di non evacuare l’intero palazzo, ma la zona è stata transennata per garantire la sicurezza durante le operazioni di emergenza.

L’episodio è stato meno grave rispetto a un recente incendio in un palazzo di cinque piani nella zona Giambellino, dove 16 persone, inclusi disabili e bambini, erano state ricoverate in ospedale. Questo incidente evidenzia la prontezza delle squadre di emergenza e la necessità di interventi rapidi in situazioni di rischio. Le indagini sulle cause del principio di incendio proseguono, con i vigili del fuoco incaricati di determinare con precisione l’origine del fumo.