Un vasto incendio è divampato ad Altofonte, nel Palermitano, dove alcuni residenti a scopo precauzionale hanno abbandonato le abitazioni, anche a seguito di un appello lanciato su Facebook dalla sindaca Angela De Luca. Il fronte del fuoco è stimato in circa due chilometri. Secondo i primi accertamenti ci sarebbero stati cinque diversi roghi, sulla cui origine saranno svolte indagini.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco e forestali, personale della protezione civile regionale e carabinieri. Gli interventi sono coordinati dalla prefettura di Palermo.

I pompieri sono impegnati anche in altri incendi in diversi paesi della provincia: Carini, Termini Imerese, Sciara, Polizzi Generosa e Santa Cristina Gela. Un incendio è divampato anche a Monte Pellegrino. In quel caso sono intervenuti i mezzi aerei.