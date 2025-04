Fiamme Devastanti alla Pasticceria Cinque Lune: Il Grande Incendio Davanti al Senato

Un incendio è scoppiato nella pasticceria Cinque Lune a Roma, situata in corso del Rinascimento, di fronte a Palazzo Madama. Le fiamme sono state precedute da un “botto enorme”, come riportato da un negoziante vicino. Il proprietario, Claudio Ansuini, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale per accertamenti, ma non ci sarebbero feriti.

L’incendio è divampato poco dopo le ore 12. All’interno del locale c’era solo Ansuini. Sono intervenute sei squadre di pompieri, supportate da un funzionario di servizio. Si ipotizza che le fiamme siano originate dal forno. Recentemente, la pasticceria era stata chiusa dalla ASL per motivi igienico-sanitari e erano in corso lavori di ristrutturazione.

Secondo quanto riportato da testimoni, il negoziante adiacente ha descritto il momento dell’incendio, affermando di aver sentito un grande boato e di essere uscito per vedere il locale avvolto dalle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri, erano presenti anche polizia e carabinieri. La strada vicina al Senato è stata chiusa al traffico a causa dell’incidente.

Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del rogo, mentre la situazione sembra essere sotto controllo e non ci sono altre persone coinvolte nel sinistro.