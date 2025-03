Fiamme dal Trasformatore di un Pannello Solare

Un principio di incendio è scoppiato intorno alle 11 all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Le fiamme sono state originate da un trasformatore situato in un pannello espositore. A causa del fumo e del rischio di propagazione del fuoco, i soccorritori hanno dovuto evacuare immediatamente le persone presenti, comprese le moltitudini di turisti che si trovavano all’interno della sala. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra i presenti. Tuttavia, a seguito dell’incidente, il Castello è stato chiuso e dichiarato inaccessibile al pubblico per motivi di sicurezza.

Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e si prevedono ulteriori aggiornamenti in merito.