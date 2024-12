Fiamme a Villa Borghese: fumi densi bloccano le metropolitane Flaminio e Spagna

Un incendio è scoppiato improvvisamente vicino a Villa Borghese a Roma, creando non pochi problemi e scene di panico sulla metro A della capitale. Il fumo denso ha invaso le stazioni di piazzale Flaminio e piazza di Spagna, costringendo alla chiusura delle due fermate della metropolitana. Le fiamme si sono originate da un capannone, e sono subito intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine per domare il rogo e garantire la sicurezza della zona. Al momento, le operazioni di emergenza sono in corso e la situazione è in fase di aggiornamento.