Fiamma Olimpica a Verona

A Verona, migliaia di persone hanno aspettato l’arrivo della Fiamma Olimpica, partita da Desenzano del Garda, per la 42esima tappa del suo viaggio. La torcia, chiamata “Essential”, è stata realizzata con materiali riciclati e ha un design minimalista. Molte persone credevano che la torcia rimanesse accesa sempre e che fosse portata a mano per tutto il percorso, ma in realtà viene spenta e trasportata in furgone tra le città.

Quando la Fiamma Olimpica è arrivata a Verona, è stata accolta con grande festa. La cerimonia ha visto la partecipazione di due tedofori d’eccezione, Aziz Abu Sarah e Maoz Inon, che portavano un messaggio di pace. Erano presenti anche le istituzioni, tra cui il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani.

Per la tappa veronese, sono stati scelti 22 tedofori, tra cui olimpionici come Sara Simeoni e Fulvio Valbusa. La Divina, Federica Pellegrini, aveva dato forfait a causa della sua seconda gravidanza. Altri olimpionici e personaggi pubblici hanno partecipato alla cerimonia, come Elia Viviani, Paola Pezzo e Roberto Di Donna.

Il momento clou della cerimonia è stato l’accensione del braciere da parte di Sara Simeoni. La fiamma continuerà ad ardere a Verona, in una scatola di vetro identica a quella arrivata da Olimpia, e verrà custodita in municipio fino al 22 febbraio, quando si concluderanno le Olimpiadi. Il Viaggio della Fiamma proseguirà con altre 18 tappe, toccando città come Mantova, Vicenza, Padova e Venezia, prima di arrivare a Cortina il 26 gennaio.

