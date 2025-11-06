Fialdini e Delogu: il dramma che ha scosso la Rai

Francesca Fialdini, conduttrice Rai e attuale partecipante di Ballando con le Stelle, ha deciso di non contattare telefonicamente la collega Andrea Delogu, recentemente colpita dalla perdita del fratello 18enne, Evan Oscar, in un tragico incidente stradale. Intervistata dal quotidiano La Stampa, Fialdini ha spiegato di aver preferito inviare un messaggio di supporto piuttosto che effettuare una chiamata, rispettando la delicatezza della situazione.

Fialdini ha dichiarato: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”. Non è chiaro se Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle o se deciderà di ritirarsi. Milly Carlucci ha assicurato che la produzione non eserciterà alcuna pressione, permettendo a Delogu di prendersi tutto il tempo necessario per decidere.

Per quanto riguarda Fialdini, la sua partecipazione al programma è stata messa in discussione a causa di un infortunio al piede destro. Tuttavia, Milly Carlucci ha confermato che non ci sarà alcun ritiro e che la situazione si risolverà. Parlendo sempre con La Stampa, Fialdini ha affermato di essere ora con il piede fasciato e il ghiaccio, in attesa di capire l’entità del danno. Ha espresso il desiderio di continuare il suo percorso a Ballando, sottolineando il suo motto: “The show must go on”.

Il ritiro di Fialdini sarebbe un duro colpo per il talent show, dato che è considerata tra le favorite per la vittoria finale. Anche Barbara d’Urso è in corsa, mentre tra i concorrenti maschili, Filippo Magnini e Fabio Fognini stanno guadagnando terreno.