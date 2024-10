Fiaip e Itas Mutua: accordo per la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato immobiliare

Oggi, a Trento, è stata ufficializzata una nuova partnership tra la Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e Itas Mutua. Questa convenzione mira a offrire nuovi servizi telematici e polizze assicurative per gli agenti immobiliari associati alla Fiaip. A partire dal 2025, entreranno in vigore nuovi contratti di responsabilità civile professionale e tutela legale, insieme a diverse altre offerte assicurative mirate alle esigenze specifiche degli agenti immobiliari.

Il focus principale di questa iniziativa è sulla semplificazione e trasparenza, nonché sull’attenzione verso prodotti assicurativi personalizzati. Queste linee guida hanno spinto alla creazione di un percorso di transizione digitale, volto a potenziare il servizio per gli agenti immobiliari e a garantire una maggiore protezione sia per loro sia per i loro clienti. L’obiettivo finale è quello di proiettarsi verso il futuro dell’attività di intermediazione immobiliare, rendendo il lavoro degli agenti più efficiente e sicuro.

La firma della convenzione si è svolta oggi all’Itas Forum, con la presenza del Presidente Nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini, e di Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale di Itas Mutua. Questo accordo arriva dopo un processo di collaborazione durato dieci mesi tra le due entità, il quale ha avuto come obiettivi l’aggiornamento e il miglioramento dei contratti di assicurazione per gli agenti immobiliari professionali appartenenti alla Fiaip.

Inoltre, è stato avviato un processo che porterà a una maggiore innovazione attraverso una piattaforma digitale, migliorando sia i processi operativi che la comunicazione con tutti gli attori del settore immobiliare. La partnership intende, quindi, non solo aggiornare le coperture assicurative, ma anche rivoluzionare il modo in cui gli agenti immobiliari possono operare, adattandosi alle nuove esigenze del mercato e delle legislazioni in continua evoluzione.

In sintesi, questa nuova alleanza tra Fiaip e Itas Mutua rappresenta un passo significativo verso un’intermediazione immobiliare più moderna, sicura e alineata con le sfide future, offrendo supporto e strumenti più efficienti agli agenti immobiliari professionali.