Fiaccolata a Santa Fiora

Martedì 30 dicembre a Santa Fiora si tiene la Fiaccolata, un evento che ogni anno attrae migliaia di visitatori che affollano le vie del centro storico per celebrare l’antico rito del fuoco. Le carboniere, ovvero giganti cataste di legna, saranno incendiate al calar del sole, formando un itinerario di luce e calore che accompagnerà le persone attraverso strade e piccoli slarghi.

A partire dalle ore 18, il paese si animerà con l’apertura delle frasche, ovvero dei punti ristoro gestiti dalle associazioni locali, dove sarà possibile assaggiare diverse specialità. La Fiaccolata è organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni locali e il fuoco che purifica e unisce è il grande protagonista di questa serata.

La catasta principale verrà accesa utilizzando le lampade ad acetilene dei vecchi minatori e dalle fiamme di quella carboniera si accendono le torce che verranno portate in processione dai bambini del paese per accendere le altre carboniere. L’assessora al Turismo di Santa Fiora sottolinea che la Fiaccolata è un momento di comunità e di accoglienza che valorizza le tradizioni del paese. La festa prevede anche un festival diffuso di tre giorni con luci, musica, racconti, laboratori per bambini, spettacoli e momenti di approfondimento culturale sul valore della tradizione dei riti del fuoco.