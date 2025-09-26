Fiaccola Olimpica e Sport Italiano: Il Viaggio verso Milano 2026

Nessun sciatore, atleta di sport invernali o trentino figura tra i primi tedofori della fiaccola olimpica per le Olimpiadi invernali. Tuttavia, il primo elenco di portatori include nomi noti come Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco “Pecco” Bagnaia, campione di MotoGP. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato che questi talenti rappresentano l’innovazione e lo spirito contemporaneo italiano in vista dei giochi.

Insieme a loro, ci saranno anche tre non sportivi scelti per le loro storie significative. Tra questi c’è Dario Pivirotto, del 1936, originario di Vinigo di Cadore, che ha già avuto l’onore di portare la Fiaccola nei Giochi di Cortina e Torino, simboleggiando il legame tra generazioni e la passione per lo sport. Ci sono poi Andrea e Franco Antonello, una coppia formata da un giovane con autismo e suo padre, e Lucia Tellone, un chef abruzzese che ha riportato in vita un forno comunitario spento da 35 anni, insegnando gratuitamente a bambini e adulti l’arte del pane.

In totale, ci saranno 10.001 tedofori che parteciperanno al viaggio della fiamma, il quale inizierà il 6 dicembre a Roma e attraverserà l’Italia, terminando allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio. La fiaccola sarà accesa a Olimpia il 26 novembre e si dirigerà verso Sud, passando per Napoli a Natale e Bari a Capodanno, mentre raggiungerà Cortina il 26 gennaio.