Fi e Lega in Difesa: Il Silenzio di Meloni e FdI

Forza Italia e Lega hanno espresso sostegno alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per il caso Visibilia, con accuse di falso in bilancio. La posizione garantista dei due partiti è evidente nei loro comunicati, in cui si afferma che ogni individuo è considerato innocente fino a condanna definitiva. Forza Italia ha dichiarato: “Siamo garantisti sempre, non da oggi”. La Lega ha aggiunto: “Si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio, non prima”, confermando la fiducia nella ministra Santanchè.

In contrasto, Fratelli d’Italia, il partito di appartenenza della ministra, non ha ancora espresso un sostegno diretto. Durante una conferenza stampa, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva accennato all’argomento senza fornire una posizione chiara. Rispondendo a domande sul rinvio a giudizio, Meloni ha affermato di voler aspettare le decisioni della magistratura prima di discutere con Santanchè.

Le opposizioni, invece, hanno reagito con durezza alla notizia del rinvio a giudizio, chiedendo immediatamente le dimissioni della ministra. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha già presentato una mozione in tal senso, sottolineando la necessità di mantenere l’onore e il decoro delle istituzioni di governo. Conte ha evidenziato l’incoerenza della Meloni, che in passato ha sempre chiesto dimissioni per questioni meno gravi, ma ora sembra titubante quando si tratta di proteggere gli interessi del suo partito.

Anche Elly Schlein, segretaria del PD, ha criticato Meloni, chiedendo come mai, ora che è al governo, non richieda le dimissioni di Santanchè, come avveniva quando era all’opposizione.

Santanchè, oltre al rinvio a giudizio per le false comunicazioni sociali legate alla sua gestione di Visibilia, è anche sotto indagine per una bancarotta fraudolenta connessa al Ki Group, con diverse persone coinvolte, tra cui l’ex marito. Il processo avrà inizio il 20 marzo, ma la situazione politica si complica ulteriormente con le pressioni e le polemiche che circondano il suo operato.