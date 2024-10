FI: Cuffaro, ‘prontissimi per il ‘grande centro’ di Schifani’

Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana e leader della Dc Nuova, ha espresso il suo appoggio all’idea di una “grande area di centro” unitaria per i moderati, in seguito alle dichiarazioni del governatore siciliano e presidente di Forza Italia, Renato Schifani. Durante una recente convention a Palermo, Schifani ha sottolineato l’importanza di creare un’area politica riconoscibile nei “valori del popolarismo europeo”. L’idea è di unire Forza Italia con altre componenti moderate, come Raffaele Lombardo e Cuffaro stesso, già federati attraverso il movimento Noi Moderati in vista delle elezioni europee.

La proposta di Schifani mira a rafforzare l’identità di un centro politico coeso, in grado di sostenere e rappresentare i valori moderati in Sicilia e a livello nazionale. Cuffaro ha accolto favorevolmente questa iniziativa, evidenziando la necessità di un’alleanza tra le forze moderate per affrontare le sfide politiche attuali. Il leader della Dc Nuova ha quindi messo in evidenza l’importanza di un dialogo aperto tra i partiti moderati per costruire una coalizione solida e incisiva.

In questo contesto, la cooperazione tra Forza Italia e rischiesta la creazione di una rete di relazioni che possa garantire una maggiore rappresentanza e ascolto per gli elettori moderati. Cuffaro ha ribadito che un’area di centro rappresenta un’opportunità per dare voce a quanti si riconoscono nei valori di equilibrio e responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

La proposta di una grande area di centro è vista anche come un passo strategico per affrontare le prossime sfide elettorali, in particolare quelle europee. L’unità dei moderati potrebbe infatti portare a una maggiore efficacia nella presentazione di candidature e nel raggiungimento di obiettivi comuni. Cuffaro ha sottolineato che il popolarismo europeo offre una base ideale per costruire un progetto politico condiviso, capace di attrarre un elettorato sempre più vasto e diversificato.

In conclusione, l’invito di Cuffaro e Schifani a lavorare insieme per un’area di centro moderata rappresenta un’opportunità per rafforzare la presenza della politica moderata in Sicilia e oltre, creando un’alternativa credibile e strutturata nel panorama politico attuale.