Fi, a Perugia la Conferenza nazionale degli Enti Locali il 12 e 13 ottobre

Il 12 e 13 ottobre, Perugia ospiterà la Conferenza nazionale degli enti locali del partito. L’evento inizierà sabato presso la Sala dei Notari del Comune, in piazza IV Novembre, dalle 17 alle 21, per poi proseguire domenica al Centro Congressi, in via Ruggero d’Andreotto, dalle 9 fino alle 12.30. Parteciperanno amministratori locali di vari livelli, tra cui rappresentanti comunali, provinciali e regionali, in un contesto di discussione su progetti, idee e proposte per una buona amministrazione.

Sabato i lavori saranno inaugurati da Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia e responsabile degli Enti Locali, e dal presidente dell’Anci, Roberto Pella. La giornata si arricchirà con gli interventi di diversi presidenti di regione, tra cui Alberto Cirio, Francesco Roberti, Vito Bardi, Renato Schifani e Roberto Occhiuto. Il dibattito sarà animato da sindaci, assessori e amministratori provenienti da tutta Italia, creando così un’importante opportunità di confronto e scambio di idee.

Domenica, la mattinata avrà inizio con gli interventi dei capigruppo di Forza Italia al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo: Maurizio Gasparri, Paolo Barelli e Fulvio Martusciello, insieme a rappresentanti del governo. Tra di loro si segnala la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del presidente della regione Umbria, Donatella Tesei. La sessione si concluderà con le riflessioni e le conclusioni finali del segretario nazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani.

Questo incontro rappresenta una significativa occasione per confrontarsi sulle sfide e le opportunità della governance locale, mettendo in luce le migliori pratiche e strategie per migliorare i servizi ai cittadini. L’evento è caratterizzato da un robusto impegno verso l’ascolto delle esigenze locali e l’implementazione di politiche efficaci in risposta a tali necessità. La conferenza non solo promuove il dialogo tra i diversi livelli di governo, ma punta anche a rafforzare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico italiano, sostenendo il rinnovamento delle amministrazioni locali attraverso la condivisione delle esperienze e delle proposte innovative.