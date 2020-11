Mascherine Ffp2, ma anche chirurgiche o lavabili. Quali sono le più idonee da utilizzare in base ai contesti in cui viviamo per proteggerci dal coronavirus? A rispondere alla domanda è l’ospedale San Raffaele di Milano, ché ha stilato un dettagliato elenco di caratteristiche e funzionalità delle diverse mascherine in circolazione, ricordando non solo come questi dispositivi siano un “strumento fondamentale per cercare di limitare i contagi da Covid-19”, ma che “soprattutto ora che la seconda ondata di Covid-19 è in corso, è fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte. Questo significa non solo mantenere il distanziamento sociale e cercare di ridurre al minimo i contatti, ma anche indossare la mascherina, nel modo corretto”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle mascherine.

