16 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Attualità

FFDUL Lugano: Ultima giornata di cinema e diritti umani

Da stranotizie
FFDUL Lugano: Ultima giornata di cinema e diritti umani

Si chiude l’ultima giornata del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, un evento ricco di appuntamenti imperdibili. La giornata inizia alle 11:00 al Cinema Corso con la Cerimonia di consegna del Premio Giornalistico Carla Agustoni, seguita dalla proiezione di “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer. Il film esplora il movimento Ultima Generazione e il significato dell’azione nella lotta contro sfide globali, in collaborazione con AMCA – Aiuto Medico al Centro America.

Il programma prosegue al Cinema Iride, con la proiezione di “Mamera – la storia nascosta degli Jenisch” alle 14:00. Questo film affronta le discriminazioni subite dalle famiglie Jenisch in Svizzera nel Novecento, e include un dibattito con l’autrice Taty Rossi e la testimone Ursula Waser, moderato dalla giornalista Natascia Bandecchi.

Alle 14:30, il Cinema Corso proietta “Letters from Wolf Street”, film vincitore del Premio della Giuria del Concorso Internazionale di Lungometraggi.

Alle 16:30, al Cinema Iride, verrà proiettato “How to build a Library”, vincitore del Premio ONG – Amnesty International Svizzera. Alle 17:00, al Cinema Corso, è in programma “Les vies d’Andrès”, un ritratto di un carrettiere messicano, con un dibattito moderato da Giovanni Valerio.

Il pomeriggio prosegue al Cinema Iride con “Promis le ciel” alle 18:30, vincitore del Premio del Pubblico. La chiusura del festival avviene alle 20:30 al Cinema Corso con “The Librarians”, che racconta la resistenza dei bibliotecari contro la censura.

Infine, l’OltreFestival propone alle 11:00 presso Stage 12 un spettacolo per bambini, “Nuvole, a tratti”, a cura di Teatro Danzabile.

Articolo precedente
Sostegno al Sud: opportunità economiche per il turismo e l’export
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.