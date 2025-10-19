FFDUL Lugano: Ultima giornata di cinema e diritti umani

Si chiude l’ultima giornata del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, un evento ricco di appuntamenti imperdibili. La giornata inizia alle 11:00 al Cinema Corso con la Cerimonia di consegna del Premio Giornalistico Carla Agustoni, seguita dalla proiezione di “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer. Il film esplora il movimento Ultima Generazione e il significato dell’azione nella lotta contro sfide globali, in collaborazione con AMCA – Aiuto Medico al Centro America.

Il programma prosegue al Cinema Iride, con la proiezione di “Mamera – la storia nascosta degli Jenisch” alle 14:00. Questo film affronta le discriminazioni subite dalle famiglie Jenisch in Svizzera nel Novecento, e include un dibattito con l’autrice Taty Rossi e la testimone Ursula Waser, moderato dalla giornalista Natascia Bandecchi.

Alle 14:30, il Cinema Corso proietta “Letters from Wolf Street”, film vincitore del Premio della Giuria del Concorso Internazionale di Lungometraggi.

Alle 16:30, al Cinema Iride, verrà proiettato “How to build a Library”, vincitore del Premio ONG – Amnesty International Svizzera. Alle 17:00, al Cinema Corso, è in programma “Les vies d’Andrès”, un ritratto di un carrettiere messicano, con un dibattito moderato da Giovanni Valerio.

Il pomeriggio prosegue al Cinema Iride con “Promis le ciel” alle 18:30, vincitore del Premio del Pubblico. La chiusura del festival avviene alle 20:30 al Cinema Corso con “The Librarians”, che racconta la resistenza dei bibliotecari contro la censura.

Infine, l’OltreFestival propone alle 11:00 presso Stage 12 un spettacolo per bambini, “Nuvole, a tratti”, a cura di Teatro Danzabile.