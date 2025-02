Feyenoord-Milan: orario, probabili formazioni, dove guardarla in tv e streaming

Dopo la vittoria contro l’Empoli, il Milan si prepara per il match di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì 12 febbraio al Feyenoord Stadium di Rotterdam, con inizio alle 21.

Tutta l’attenzione è rivolta a Santiago Gimenez, ex giocatore del Feyenoord, che torna a sfidare la sua vecchia squadra dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Gli allenatori delle due squadre, Conceicao e Pioli, schiereranno probabilmente le seguenti formazioni.

Il Feyenoord scenderà in campo con un 4-2-3-1: Bijlow in porta; Read, Trauner, Hancko e Smal in difesa; Beelen e Timber a centrocampo; Osman, Milambo e Igor Piaxão in attacco, con Ueda come punta centrale.

Il Milan, anch’esso schierato con un 4-2-3-1, vedrà Maignan tra i pali; Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez in difesa; Fofana e Reijnders a centrocampo; Pulisic, Joao Felix e Leao dietro Gimenez.

La partita Feyenoord-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà disponibile anche in streaming tramite l’app di Amazon Prime Video. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di proseguire il cammino in Champions dopo un buon inizio di stagione.