Feyenoord-Inter 0-2, gol di Thuram e Lautaro nell’andata degli ottavi di Champions

L’Inter conquista un’importante vittoria a Rotterdam nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, battendo il Feyenoord per 0-2. Il risultato finale potrebbe essere stato più ampio se Zielinski non avesse fallito un rigore nella ripresa.

La partita inizia con un tentativo dei padroni di casa al terzo minuto con Osman, ma Martinez respinge. Al’11’, Lautaro ci prova senza successo. Osman torna a far paura all’Inter al 18′ e al 21′, ma il portiere Martinez è attento. L’Inter si fa vedere solo al 38′ quando Thuram, servito da Barella, segna il gol del vantaggio, 0-1. Due minuti dopo, Lautaro ha l’occasione di raddoppiare, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

Nel secondo tempo, l’Inter trova il raddoppio al quinto minuto con Lautaro, che di destro insacca in rete grazie all’assist di Zielinski. Al 55′, il Feyenoord sfiora il gol con Moder, la cui conclusione colpisce la traversa. Gli olandesi concedono un rigore all’Inter per un fallo su Thuram. Zielinski, scelto per tirare, non riesce a superare Wellenreuther, che para la sua conclusione al 65′.

Nel finale, ci sono cinque minuti di recupero, e l’Inter mantiene il vantaggio di 0-2, portandosi in una posizione favorevole per il ritorno a San Siro, previsto per martedì prossimo. La squadra di Inzaghi può considerarsi soddisfatta per la prestazione e il punteggio ottenuto.