Fête de l’Huma 2025: Patti Smith e artisti da non perdere

La Fête de l’Humanité, un importante festival musicale organizzato dal giornale L’Humanité, si svolgerà dal 12 al 14 settembre 2025 nell’ex base aerea 217 di Le Plessis-Pâté, situata nell’Essonne. Il programma di quest’anno include artisti di fama come Patti Smith, che si esibirà in quartetto, Eddy de Pretto, Fianso, Hoshi, MEUTE, les Ogres de Barback e La Rue Kétanou, oltre a molti altri come Aliocha Schneider e Kalash.

Ogni anno, più di mezzo milione di persone partecipano a questo evento che si tiene dal 1930. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, il festival è tornato a La Courneuve nel 2021, dove ha avuto luogo fino al 2022. L’edizione del 2025 rappresenta un ritorno significativo, poiché sarà la 90ª edizione e il primo evento in questa nuova sede.

Il festival offre un programma variegato, che include musica, un villaggio del libro, spettacoli di arti performative, proiezioni, mostre d’arte e dibattiti. Tra i nomi noti che si sono esibiti in passato ci sono Stevie Wonder e Juliette Gréco. Quest’anno la line-up è ricca di talenti, tra cui Gims, Youssou N’Dour, Theodora e molti altri.

Il programma dettagliato degli spettacoli sarà reso disponibile sul sito ufficiale, dove sarà possibile prenotare i biglietti. L’anticipazione per questo festival è alta, con una varietà di stili musicali e artisti pronti a calcare il palco.