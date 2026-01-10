Festival UNTOLD Romania

Quando l’estate è in pieno svolgimento, la città di Cluj, nel cuore della Transilvania, diventa un paradiso per gli appassionati di musica elettronica di tutto il mondo. Il Festival UNTOLD, uno dei più grandi eventi musicali d’Europa, attira artisti internazionali e centinaia di migliaia di spettatori ogni anno.

Il festival è stato creato e da allora ha conosciuto un’ascesa fulminante, affermandosi come il più grande festival musicale della Romania. UNTOLD riunisce centinaia di migliaia di persone provenienti da decine di Paesi, con esibizioni spettacolari, produzioni visive ambiziose e un’energia unica sul palco.

Ogni anno, il festival occupa luoghi emblematici come l’Arena di Cluj, il Parco Centrale e altri spazi di festa sparsi per la città, dando l’impressione che l’intera città si animi al ritmo dei concerti. Per quattro giorni, i palchi si animano a tutte le ore, offrendo un’immersione totale in un’atmosfera di musica elettronica, house, techno, trance e altri generi.

Ciò che distingue UNTOLD è la qualità e la diversità della sua line-up, con nomi della scena musicale mondiale come Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto e Post Malone. L’edizione che ha celebrato il decimo anniversario del festival ha confermato la portata del fenomeno, con oltre 470.000 persone presenti. Il festival si svolgerà dal 6 al 9 agosto e si preannuncia come un evento esplosivo.