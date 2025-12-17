Festival Thiene il suono del domani

Il festival di musica da camera “Thiene: il suono del domani” si terrà a Thiene dal 27 al 30 dicembre. La rassegna concertistica è promossa e organizzata dall’Istituto Musicale Città di Thiene, grazie al finanziamento ottenuto partecipando al bando della Regione Veneto per la realizzazione di festival minori. L’assessore Anna Maria Savio dichiara che questo festival conferma l’intenso lavoro e l’alta professionalità dell’Istituto Musicale, che si distingue per la sua apertura alle realtà associative e per l’attenzione ai giovani talenti emergenti.

La rassegna si terrà in luoghi simbolo della città, tra cui Villa Fabris, l’Auditorium Fonato e l’Istituto Musicale stesso. Il programma prevede concerti, conferenze, laboratori e presentazioni, realizzati grazie alle giovani professionalità presenti in Istituto. I protagonisti dei concerti saranno docenti under 35 della scuola ed ensemble già affermati nel panorama internazionale. La direzione artistica è affidata al maestro Nicolò Andriolo, direttore dell’Istituto Musicale.

Il festival si caratterizza per la sua spiccata declinazione sociale e inclusiva, che riflette il nuovo indirizzo dell’Istituto Musicale. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero, con la proposta di un’offerta responsabile: l’incasso sarà interamente devoluto al Progetto Aurora, che garantisce la possibilità di studiare musica a bambini provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Il festival è supportato da una rete che coinvolge l’Università Adulti e Anziani di Thiene, lo Sportello Donna, Età Serena, la Rete delle Biblioteche Vicentine e Villa Fabris.

L’Istituto Musicale Città di Thiene propone anche una serie di progetti innovativi, tra cui il Progetto Aurora, che garantisce lezioni e strumenti musicali gratuiti a studenti in difficoltà economica, e il laboratorio “Il tempo perfetto” per over 60, che combina tecnica vocale e interazione sociale. Altri progetti includono “Music 4 All”, un laboratorio inclusivo per persone con diverse abilità, ed “Esperienze musicali e sensoriali inclusive per la terza età”, che coniuga benessere, socializzazione e stimolazione sensoriale. Sono presenti anche progetti di avvicinamento alla musica nelle scuole elementari e un corso di chitarra per ultrasessantenni.