Festival Tener-a-mente 2025: Musica e Magia al Vittoriale

Il Festival “Tener-a-mente” sta per tornare nel 2025, confermando il suo status tra gli eventi musicali più significativi d’Italia. Ambientato nell’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, il festival offre un mese ricco di concerti e performance di artisti di fama internazionale.

L’inaugurazione si terrà il 27 giugno con il duo Hermanos Gutiérrez. Fino al 27 luglio, il festival presenterà 14 concerti e un evento speciale intitolato “Più Luce!”, che combinerà musica e letteratura. L’evento dello scorso anno ha richiamato circa 30.000 spettatori, provenienti da tutto il mondo.

Tra i protagonisti di quest’edizione spiccano nomi noti, accanto a talenti emergenti della musica italiana. Le sorelle Viola e Rita Costa, organizzatrici del festival, hanno affermato che l’anno prossimo ci sarà una doppia edizione, a luglio e settembre. Finora, sono già quattro gli spettacoli sold out, con 17.000 biglietti venduti in 43 paesi.

L’iniziativa è frutto del lavoro della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, presieduta da Giordano Bruno Guerri, il quale ha sottolineato la crescente richiesta di biglietti. Questo festival si è affermato come un importante punto di riferimento nel panorama musicale, nonostante le sfide attuali che affronta il settore dei concerti live in Italia.

La direzione ha deciso di ripensare la selezione degli artisti, portando a Gardone Riviera nomi internazionali che non si esibiscono frequentemente in Italia. Il programma include concerti di artisti come Brandi Carlile, Vinicio Capossela e Antonello Venditti, promettendo serate di grande musica nel suggestivo contesto del lago di Garda.

