Festival Sotto Suolo: Musica Contemporanea a Reggio Emilia

La prima edizione del festival “Sotto Suolo” si svolgerà a Reggio Emilia, dal 26 agosto al 5 settembre, al Chiostro della Ghiara. Questo evento è dedicato alle formazioni giovanili attive nella musica contemporanea e mira a valorizzare la creatività dei giovani musicisti, offrendo uno spazio per la creazione di una rete artistica basata sulla condivisione e sull’innovazione.

“Sotto Suolo” è un progetto di Icarus vs Muzak, un gruppo di musicisti sotto i 35 anni, noti per il loro approccio innovativo alla musica, che include elettronica, video e sperimentazione sonora. Questo festival è concepito come un laboratorio creativo che esplora nuovi linguaggi musicali, presentando opere meno conosciute e portando la musica contemporanea in spazi alternativi.

Il festival si apre martedì 26 agosto con il concerto dell’Human Percussion Ensemble, formazione di giovani artisti fondata nel 2023. Il loro lavoro, intitolato “Philia”, è una ricerca sonora che unisce ritmo, canto, danza e parola.

Martedì 2 settembre si esibirà Icarus vs Muzak con un programma variabile. Il concerto inizierà con “Remainscape”, una composizione che utilizza strumenti ricavati da materiali di scarto, per proseguire con altri brani innovativi che coinvolgono poesia e tecnologia.

Il festival si concluderà venerdì 5 settembre con Blow up Percussion, un ensemble di percussionisti che presenterà brani contemporanei, tra cui “Okho” di Ianni Xenakis e “Drumming” di Steve Reich. Questo gruppo è riconosciuto per la sua interazione con diversi compositori e diventa un punto di riferimento nella musica moderna.