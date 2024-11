FESTIVAL SENZA NOME 2025: MARTIN GARRIX È IL PRIMO HEADLINER

Il NAMELESS FESTIVAL ha annunciato il primo artista di punta della sua edizione 2025: Martin Garrix, un DJ e produttore di fama mondiale. L’evento si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 nelle splendide aree tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). Il pubblico ha mostrato grande entusiasmo, con un terzo dei biglietti già venduti. Martin Garrix, noto per il suo recente singolo “Told You So” in collaborazione con Jex, ha raggiunto la celebrità a soli 17 anni grazie al brano “Animals”, che ha rappresentato una svolta nella musica elettronica. Con successi come “In The Name Of Love” e “We Are The People”, oltre a collaborazioni con artisti come Dua Lipa e Bono, Garrix si è affermato come uno dei più influenti artisti sulla scena musicale globale. È inoltre il fondatore dell’etichetta STMPD RCRDS, noto per la sua visione imprenditoriale e la sua incessante innovazione.

L’edizione 2025 del festival si prospetta come la più eterogenea e ricca mai realizzata, con una line-up in costante aggiornamento. Tra le novità, vi sono iniziative pensate per migliorare l’esperienza del pubblico, come navette gratuite, l’eliminazione dei token, la distribuzione di acqua gratuita e parcheggi senza costi aggiuntivi. Con 400.000 mq di spazi immersi nella natura, incorniciati dalle montagne lecchesi, il NAMELESS FESTIVAL continua la sua crescita, promettendo un’atmosfera unica per un evento che punta a livelli sempre più elevati.

Il festival si distingue per il suo approccio inclusivo e attento al benessere dei partecipanti. La combinazione di un ambiente naturale affascinante, un’esperienza curata e un’eccellente scelta musicale riflette l’impegno degli organizzatori verso un evento di alta qualità. L’anticipazione per l’evento del 2025 è palpabile, e i fan non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli sulla line-up e sulle novità che saranno introdotte. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire il festival sui social media e sul sito ufficiale.