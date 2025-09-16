Festival Rossini Open: musica e cultura in Emilia Romagna

Il Teatro Rossini è attualmente in fase di restauro a causa dei danni provocati dagli eventi alluvionali, ma il festival ‘Rossini Open’ si svolgerà dal 26 settembre al 24 novembre, con quindici eventi musicali programmati in cinque diverse sedi. ‘Rossini Open’ è nato nel 2021 in spazi all’aperto durante la pandemia e ha contribuito a riportare il teatro nel circuito di finanziamenti del Ministero della Cultura. Dopo la riapertura del teatro, nel 2022, il festival ha dovuto adattarsi alla situazione, trovando nuovi palchi in chiese e piccoli teatri.

Quest’anno, gli eventi si terranno in luoghi come la Chiesa del Suffragio, il Teatro di San Lorenzo e l’Antica Pieve di Campanile. Il concerto inaugurale il 26 settembre vedrà protagonisti i Virtuosi Italiani, con il violinista Vincenzo Bolognese e il soprano Alessia Pintossi, che eseguiranno le Soirées Musicales di Rossini. Tra i grandi violinisti in programma ci sono la tedesca Veronika Eberle con la Filarmonica Toscanini e Francesco Manara, spalla del Teatro alla Scala.

Il festival include anche il duo Mihaela Costea e Davide Burani, e i pianisti Sophia Liu e Pietro Fresa. La direttrice artistica, Daniela Pini, sottolinea l’importanza di offrire una varietà di repertori, dalla musica classica a quella contemporanea. Altri eventi in programma includono il Trio Loxòs, una serata dedicata al tango con Sarita Schena e il concerto del Quartetto d’archi La Toscanini. Il 7 novembre sarà eseguito il ‘Requiem di Mozart’ con l’Orchestra La Corelli. I biglietti sono disponibili su vivaticket.com.