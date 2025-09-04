26.2 C
Festival RiGenerazioni: Nuove Vie per la Musica Folk Italiana

Da StraNotizie
Festival RiGenerazioni: Nuove Vie per la Musica Folk Italiana

Il Premio Loano si rinnova con la XXI edizione, trasformandosi nel festival RiGenerazioni – Tradizioni aumentate. Da vent’anni, il premio valorizza la musica folk italiana e quest’anno si arricchisce con un festival diffuso che, dal 5 al 14 settembre, animerà Loano e tre borghi dell’entroterra ligure: Balestrino, Boissano e Toirano. L’evento prevede concerti, incontri, laboratori e attività comunitarie, mantenendo al centro l’assegnazione del premio per il Miglior Album e il Miglior Album Giovani.

RiGenerazioni ha come obiettivo di dare spazio non solo al folk tradizionale, ma anche a quegli artisti che, partendo dalla tradizione, esplorano nuovi territori musicali. Questa “tradizione aumentata” fonde strumenti, lingue e vocalità del passato con linguaggi contemporanei come l’elettronica e il post-rock, creando nuove forme espressive.

I direttori artistici, Jacopo Tomatis e Ciro De Rosa, sottolineano la necessità di un’evoluzione rispetto al passato, dando vita a una piattaforma per musicisti che reinterpretano la tradizione con libertà espressiva, e utilizzano linguaggi contemporanei per immaginare il futuro radicati nella memoria collettiva.

Il programma musicale prevede due momenti principali: la celebrazione a Loano dei vincitori del Premio 2024, Maria Mazzotta e Pierpaolo Vacca, e concerti nei borghi. A Boissano si esibirà il gruppo Lindal, mescolando tradizione occitana ed elettronica, mentre a Balestrino Lavinia Mancusi proporrà un viaggio emotivo con il suo ultimo lavoro, A Cruda Voz. Infine, nella suggestiva Grotta della Basura di Toirano, il Duo Giacchero–Rey si esibirà con sonorità occitane e francoprovenzali.

RiGenerazioni offrirà anche un ricco calendario di talk, camminate, laboratori per bambini, degustazioni e incontri per esplorare il territorio attraverso musica, memoria e immaginazione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

