Festival Quantum: Innovazione e Scienza a Gardone Valtrompia

A Gardone Valtrompia si terrà il Festival della scienza chiamato «Quantum», un evento che dal 10 al 18 ottobre offre un’opportunità unica per esplorare il mondo della scienza e della tecnologia. Il festival mette in contatto divulgatori, ricercatori e giovani in un cammino attraverso temi come la matematica, le neuroscienze e l’intelligenza artificiale.

L’inaugurazione avverrà il 10 ottobre alle 20.30 a Villa Mutti Bernardelli con la conferenza «Conversazioni artificiali: introduzione a Quantum», in cui l’ingegnere Paolo Bellagente discuterà dell’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni con il giornalista Stefano Martinelli.

Il programma include diversi eventi, come la presentazione «A wild mind» dello psicologo Andrea Bariselli il 13 ottobre ai Capannoncini del parco del Mella, e la conferenza del matematico Roberto Natalini dal titolo «Matematica, un punto di vista sul mondo» il 14 ottobre. Il festival si concluderà il 17 ottobre al cinema teatro di Inzino con Massimo Polidoro e il suo spettacolo «La scienza dell’incredibile», che fa riflettere sulla differenza tra fatti e illusioni.

Il festival coinvolgerà anche gli studenti delle scuole, che avranno l’opportunità di interagire con ricercatori e divulgatori. Sono previsti laboratori specifici per diverse fasce di età, tra cui un laboratorio di geografia e agricoltura per bambini dai 6 agli 11 anni e attività di coding e robotica per ragazzi tra 11 e 16 anni. Ci saranno anche workshop per aziende riguardo a sostenibilità, efficienza energetica e tecnologie legate all’AI.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito visitgardonevaltrompia.it o contattare la biblioteca comunale.